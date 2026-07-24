ПВО Москвы отразила масштабную атаку беспилотников, часть аппаратов уничтожена на подступах

В течение суток на московский регион было направлено свыше 250 беспилотных летательных аппаратов, большинство из которых были ликвидированы силами противовоздушной обороны ещё на дальних подступах к столице.
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