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Медведев допустил пополнение «обменного фонда» после задержания основателя «Рыбаря» в Черногории

Медведев допустил пополнение «обменного фонда» после задержания основателя «Рыбаря» в Черногории

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал напрасными поездки россиян в европейские страны и допустил, что для освобождения «своих» придется пополнять «обменный фонд» гражданами Европы и США.

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