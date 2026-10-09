Медведев допустил пополнение «обменного фонда» после задержания основателя «Рыбаря» в Черногории

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал напрасными поездки россиян в европейские страны и допустил, что для освобождения «своих» придется пополнять «обменный фонд» гражданами Европы и США.
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