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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Драйзайтль о Бэбкоке: «Он поможет «Эдмонтону» прийти к тому, чего мы хотим. Мы воодушевлены»

Форвард « Эдмонтона » Леон Драйзайтль дал положительную оценку назначению Майка Бэбкока на пост главного тренера.

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