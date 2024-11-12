36 очков и 8 подборов от Донована Митчелла помогли «Кливленду» одержать 12-ю победу подряд

«Кавальерс» в понедельник справились с «Буллс» в Чикаго – 119:113 и 12-0 на старте нового сезона. В составе клуба из Огайо защитник Донован Митчелл записал на свой счет 36 очков, 8 подборов, 2 передачи и 4 перехвата.
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