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Бензема заявил, что "Золотой мяч" ему менее важен, чем победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Бензема заявил, что "Золотой мяч" ему менее важен, чем победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Нападающий "Реал Мадрида" Карим Бензема, отметившийся двумя мячами в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", рассказал, почему после двух незабитых пенальти в матче Ла Лиги, не побоялся исполнить 11-метровый сегодня.

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