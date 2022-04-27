Бензема заявил, что "Золотой мяч" ему менее важен, чем победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов

Нападающий "Реал Мадрида" Карим Бензема, отметившийся двумя мячами в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", рассказал, почему после двух незабитых пенальти в матче Ла Лиги, не побоялся исполнить 11-метровый сегодня.