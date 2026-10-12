Как глупые коммунисты провалили хлебозаготовки

Сталин был слабым и фанатичным управленцем, однако в облаках не витал: вопреки популярному мифу, ситуацию на местах он представлял хорошо.
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