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Сегодня в левобережной части Астрахани отключат холодную воду

Сегодня в левобережной части Астрахани отключат холодную воду

Напомним, что в связи с проведением работ по подключению дюкерных переходов к действующим сетям водоснабжения МУП «Астрводоканал», а также проведением профилактических работ и подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период будет произведена полная остановка левобережных очистных сооружений водопровода с прекращением подачи питьевой воды в левобережную часть города.

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