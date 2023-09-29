Сегодня в левобережной части Астрахани отключат холодную воду

Напомним, что в связи с проведением работ по подключению дюкерных переходов к действующим сетям водоснабжения МУП «Астрводоканал», а также проведением профилактических работ и подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период будет произведена полная остановка левобережных очистных сооружений водопровода с прекращением подачи питьевой воды в левобережную часть города.