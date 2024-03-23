Мастер-класс по акварели на Плато 550 Алексей Щербаков выступит в Роза Холл 🗓 23 марта, 17:00 📍 Ачипсинская, 6 🔎 Участие свободное 🖌 Интересный Сочи.
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Мастер-класс по акварели на Плато 550 Алексей Щербаков выступит в Роза Холл 🗓 23 марта, 17:00 📍 Ачипсинская, 6 🔎 Участие свободное 🖌 Интересный Сочи.