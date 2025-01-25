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  • Людмила
    Ну, и вкус у этой ...ляди !!!Русская красотка ...
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  • Eduard
    Прекратите платить деньги в политизированый МОК.Если им нужна политика пусть из МОК уходят в Конгресс США и там хлеба...Министр спорта Ро...

Фетисов жестко ответил украинцу Гордону: «Провокатор. Они сумасшедшие. Я горжусь тем, что я россиянин»

Фетисов жестко ответил украинцу Гордону: «Провокатор. Они сумасшедшие. Я горжусь тем, что я россиянин»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал оскорбительные слова, произнесенные в его адрес украинским журналистом Дмитрием Гордоном (физическое лицо, внесенное в России в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента).

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