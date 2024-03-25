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"Ведомости: организаторы мероприятий потеряют до 4 млрд руб. после теракта

"Ведомости: организаторы мероприятий потеряют до 4 млрд руб. после теракта

Главный редактор информационного агентства в сфере культуры и развлечений InterMedia Евгений Сафронов утверждает, что максимальные потери организаторов массовых мероприятий в России после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" могут составить до 3–4 млрд руб.

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