19 историй о людях, которые научились находить счастье в мелочах

Не всегда для счастья нужно иметь много денег или достигать впечатляющих успехов. Порой совсем простые вещи вроде доброго слова или шоколадки могут вызывать радость, сравнимую с победой в каком-нибудь чемпионате.
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