«С нового года будет бесплатно для всех пенсионеров». Новая льгота вводится с 1 января

Александр Макеев

А можно ли получить юридическую поддержку пенсионерам изобретателям и исследователям? Хотя бы добиться от РАН официального признания научных открытий (явлений; свойств; естественных алгоритмов причинно-следственных отношений = научных законов, законов природы), совершённых каждым тем конкретным рядовым российским пенсионером, который в течение своей жизни действительно совершил столь редчайший интеллектуальный подвиг и даже сумел опубликовать статьи об этом в научных источниках.