Владимир Зеленский заявил, что Пентагон задерживает поставки Украине некоторых видов жизненно важного оборудования, несмотря на достигнутые политические договоренности.
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