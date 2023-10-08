Пенсионеров обрадовали: известна точная сумма пенсии в 2024 году - повышением всем

На недавних слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов привел актуальные данные о планируемой индексации пенсий, пишут в официальном тг-канале Минфина России (18+).
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