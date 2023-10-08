Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

792 подписчика

Пенсионеров обрадовали: известна точная сумма пенсии в 2024 году - повышением всем

Пенсионеров обрадовали: известна точная сумма пенсии в 2024 году - повышением всем

На недавних слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы, Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов привел актуальные данные о планируемой индексации пенсий, пишут в официальном тг-канале Минфина России (18+).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Нелюбин
Да, ладно...кто-кто а правительство не бедное....
Ответить
23 час.
ВИ
Виктория Иванова
Но не спит же!🤣
Ответить
23 час.
Владимир Нелюбин
Кто это Вам сказал???.....Дрыхнут....с этим все в порядке...
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх