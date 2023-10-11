Зачем США и Европа играют в театр абсурда на Ближнем Востоке?

После 7 октября 2023 года у США и их союзников по «альянсу демократий» к необходимости поддерживать киевский режим в украинском конфликте добавилась необходимость поддержать Израиль в конфликте ближневосточном.
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