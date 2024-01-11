Австрийский политик уличил Зеленского в противоречивом обращении к парламенту страны

Председатель оппозиционной правоконсервативной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль заявил о противоречивых словах украинского президента Владимира Зеленского во время выступления по видеосвязи в парламенте Австрии в марте 2023 года.
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