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РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу со «Спартаком»

РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по матчу со «Спартаком»

РФС отклонил апелляцию «Зенита» на решение КДК по итогам матча против «Спартака». Вчера, 26 декабря, состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отказать «Зениту» в удовлетворении жалобы и оставить решение КДК от 1 декабря в силе.

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