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Иракские шиитские группировки заявили об ударах по трем военным базам США

Иракские шиитские группировки заявили об ударах по трем военным базам США

Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии.

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