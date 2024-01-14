Иракские шиитские группировки заявили об ударах по трем военным базам США

Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии.
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