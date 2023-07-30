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«Ты не представляешь, как тебе повезло, что у тебя нет свекрови: никто не делает мозг!»

«Ты не представляешь, как тебе повезло, что у тебя нет свекрови: никто не делает мозг!»

— …А мне Светкина свекровь нравится! – рассказывает двадцативосьмилетняя Анна. – Спокойная домашняя женщина, уютная такая, детей любит, от дочки моей просто без ума… Мы со Светкой дружим с юности, про свекровь свою она мне часто рассказывает.

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