Военное обозрение

3 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ксюша Кирьязис
    Нимб пусть не забудет поправить...«Мы убьём их всех...
  • Махамбет Толеугазин
    ....  Дебилы ...  полуграмотные сторонники Греты Тумберг ...  откуда будете брать водород? ...  завалите хлебало ... ...В Европе хотят пр...
  • Meerflieger
    О такой хрени как водородное охрупчивание металлов они явно не слыхали...В Европе хотят пр...

Американский чиновник: США посылают сигнал России и Китаю для убеждения Пхеньяна в необходимости отказа от возможных ядерных испытаний

Американский чиновник: США посылают сигнал России и Китаю для убеждения Пхеньяна в необходимости отказа от возможных ядерных испытаний

Мировой гегемон, уверенный в том, что на его господстве зиждется всё на планете, вдруг высказывает готовность обратиться к Москве и Пекину с интересной просьбой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх