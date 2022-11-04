Американский чиновник: США посылают сигнал России и Китаю для убеждения Пхеньяна в необходимости отказа от возможных ядерных испытаний

Мировой гегемон, уверенный в том, что на его господстве зиждется всё на планете, вдруг высказывает готовность обратиться к Москве и Пекину с интересной просьбой.
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