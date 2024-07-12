На выставке ИННОПРОМ-2024 работает большая делегация ТПП РФ

С проведения панельной дискуссии «Нам нужен суверенитет! Перспективы возрождения отрасли отечественного химического машиностроения» 8 июля Уральская торгово-промышленная палата начала свою работу на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге.
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