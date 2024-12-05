Главы МИД Украины и Кипра обсудили двусторонние отношения и поддержку Киева

Главы МИД Украины и Кипра Андрей Сибига и Константинос Комбос на площадке 31-го Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которая будет работать на Мальте 5–6 декабря, обсудили двусторонние отношения и дальнейшую поддержку Киева.