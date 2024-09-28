Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 29-30 сентября, 1 октября 2024 года По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29-30 сентября, 1 октября в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.