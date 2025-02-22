Президент США об Украине: Мы тратим деньги на страну, которая очень далеко от нас, ничего не получая взамен Президент США продолжает комментировать шаги по урегулированию украинского кризиса.
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Президент США об Украине: Мы тратим деньги на страну, которая очень далеко от нас, ничего не получая взамен Президент США продолжает комментировать шаги по урегулированию украинского кризиса.
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