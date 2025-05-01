БРИКС: Ван И призывает усилить сотрудничество в кибербезопасности

Глава МИД Китая Ван И на заседании БРИКС подчеркнул необходимость усиления сотрудничества в области кибербезопасности и разработки глобальных правил для защиты данных, что важно для международного мира и безопасности.
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