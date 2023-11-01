За ипотекой – в Арктику, за пенсией – если вы шахтер: какие изменения ожидают астраханцев в ноябре

Наступила заключительная треть осени, а с ней, как обычно, и очередные новации и корректировки в законах, регламентах и правилах, которые затрагивают жизнедеятельность значительную часть населения, в том числе и Астраханской области.
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