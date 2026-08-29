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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук о допуске на Универсиаду: «Весь мир понимает, что спорт без России неполноценен. Хоккей – самая популярная игра в стране, наши атлеты – одни из лучших в мире»

Президент « Шанхай Дрэгонс » Илья Ковальчук высказался о допуске сборной России на Универсиаду-2027 в Китае в нейтральном статусе.

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