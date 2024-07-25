В Омске мошенники обманули 30-летнего инженера предприятия на 2,2 млн рублей

Мошенники в Омске обманули 30-летнего инженера-технолога крупного предприятия.В УМВД Омской области сообщили, что сначала мужчине звонил якобы оператор связи, а затем пришло сообщение от мошенников от имени госуслуг: «ваш личный кабинет взломан».