Двое полицейских пострадали при нападении неизвестных на пост ДПС в Ингушетии

Неизвестные обстреляли пост ДПС в Ингушетии, в результате чего пострадали два сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Северной Осетии, на границе с которой произошел инцидент.
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