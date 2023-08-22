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Билл Симмонс: «Лилларду стоит рассмотреть вариант с «Миннесотой»

Известный журналист Билл Симмонс считает, что запросившему обмен лидеру «Портленда» Дэмиану Лилларду не следует ограничиваться вариантом с «Майами».

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