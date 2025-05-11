В Минпромторге предложили продавать алкоголь по биометрии

Так быстрее и надежнее можно контролировать возрастные ограничения Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов предложил использовать биометрию при продаже алкогольной продукции, передает ТАСС.
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