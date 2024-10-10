Полиция задержала подозреваемого в воровстве из Южного Тушина

Как отмечают в прокуратуре, люди нередко становятся жертвами уличных знакомых. — Одиноким людям хочется общаться, жулики хорошо это чувствуют и играют в друзей с одной-единственной целью: проникнуть в квартиру, — говорит Королёва.
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