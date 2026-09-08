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Киев предложил три страны для проведения следующей трехсторонней встречи с Москвой и Вашингтоном

Киев предложил три страны для проведения следующей трехсторонней встречи с Москвой и Вашингтоном

Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча России, США и Украины может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции или Швейцарии.

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