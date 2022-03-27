Все о премии "Оскар-2022": участники, нововведения, прогнозы и другие подробности

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе пройдет 94-я церемония вручения премии "Оскар". Как ожидается, она должна ознаменовать собой возвращение привычного формата проведения событий такого масштаба после вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.