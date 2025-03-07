Успел за восемь минут: новый президент Абхазии отказался от "взрывоопасного" соглашения

БлокнотРУ Ровно 8 минут 17 секунд длилась встреча новоизбранного президента Абхазии Бадры Гунба с главой российского государства Владимиром Путиным, этого оказалось достаточно, чтобы озвучить свои просьбы.
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