Медвежий угол
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Медвежий угол

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Успел за восемь минут: новый президент Абхазии отказался от "взрывоопасного" соглашения

Успел за восемь минут: новый президент Абхазии отказался от "взрывоопасного" соглашения

БлокнотРУ Ровно 8 минут 17 секунд длилась встреча новоизбранного президента Абхазии Бадры Гунба с главой российского государства Владимиром Путиным, этого оказалось достаточно, чтобы озвучить свои просьбы.

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Комментарии
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Леонид Руси
А какой навар с абхазов за те блага, которые они получают от России?
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1 час.
Владимир Алтайцев
никакого.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Скунсоболь, уже  под  другим погонялом  ль ёшь помои  на народ России.
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1 час.
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