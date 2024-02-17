На М-12 полиция поймала двух наркокурьеров с крупными партиями наркотиков

На участке федеральной трассы М-12, пролегающем по территории Чувашской Республике, с разницей в несколько дней ГИБДД задержала двух наркокурьеров, перевозивших крупные партии различных запрещенных веществ.
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