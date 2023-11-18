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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро о том, что Моуринью назвал его «пловцом»: «Это меня смешит, он забавный человек. Когда Жозе говорит не о судье, он говорит о календаре или об игроке, который падает»

Педро о том, что Моуринью назвал его «пловцом»: «Это меня смешит, он забавный человек. Когда Жозе говорит не о судье, он говорит о календаре или об игроке, который падает»

Тренер «Ромы» заявил после ничьей в дерби с «Лацио» (0:0): «Педро мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика».

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