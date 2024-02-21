Politico: спустя два года конфликта украинцы с трудом верят в победу ВСУ

© AP Photo / Efrem Lukatsky Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ С начала конфликта на Украине прошло два года, и сохранять оптимизм все труднее, признается в статье для Politico журналистка из Киева.