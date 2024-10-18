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Закон, порядок, государство

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В приграничном районе Курской области военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местному населению

В приграничном районе Курской области военнослужащие военной полиции группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местному населению

Военнослужащие группировки войск «Север» помогают жителям населённых пунктов, которые оказались под обстрелами со стороны украинских боевиков.

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