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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михеев о попытках забить Василевскому: «Это сложно, потому что иногда я не вижу ворот – он слишком большой»

Нападающий «Тампы» Илья Михеев высказался об игре против вратаря Андрея Василевского. Михеев перешел в «Тампу» из «Чикаго» 1 июля, подписав контракт на 4 года с кэпхитом 3,85 млн долларов.

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