Российские войска начинают битву за важнейший логистический узел ВСУ на Донбассе

27,4 тыс прочтений Вчера Президент объявил следующий, 2025 год, «Годом защитников Отечества», подчеркнув, что делается это в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.