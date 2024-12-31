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Российские войска начинают битву за важнейший логистический узел ВСУ на Донбассе

Российские войска начинают битву за важнейший логистический узел ВСУ на Донбассе

27,4 тыс прочтений Вчера Президент объявил следующий, 2025 год, «Годом защитников Отечества», подчеркнув, что делается это в честь героев и участников специальной военной операции, а также в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину.

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