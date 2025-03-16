Премьер Катара: Доха поддерживает все усилия по урегулированию на Украине

Доха поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление в ходе встречи с заместителем председателя правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым сделал премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, информирует ТАСС.
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