В 2024 году по программе «Земский учитель» 11 педагогов начали работать в сельских школах и школах малых городов

Новые учителя приступили к работе в Кохме, Савинском, Родниковском и других районах. Также в рамках программы педагоги, устроившиеся на работу в сельские школы Ивановской области, получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
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