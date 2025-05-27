Телеведущая Татьяна Лазарева* назвала Россию "ужасной страной".

Она попыталась оправдаться, что пошутила, но следом заявила, что в России "всё разрушено".Уроженка Новосибирска Татьяна Лазарева* попалась на новом громком заявлении, которое было сделано в интервью с блогером Максимом Кацем**.
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