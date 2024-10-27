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  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его  взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и ...Заместителя посла...
  • Sergiy Che
    50 лямов минус штрафы, ну пусть половину на взятки....  Не хреново осталось ишшо на "чёрный день")))Экс-замглавы Минп...
  • Traveller
    Видно там есть "свои", которые важней.Лишившийся космос...

Снявшая «Брат 2» компания будет судиться из-за фразы «Сила в правде»

Снявшая «Брат 2» компания будет судиться из-за фразы «Сила в правде»

Кинокомпания требует с липецкого бизнесмена 100 тыс. рублей.кадр из фильма «Брат 2» --> Кинокомпания СТВ, снявшая фильм Алексея Балабанова «Брат 2», подала в суд на липецкого бизнесмена из-за фляжки для алкоголя с цитатой главного героя.

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