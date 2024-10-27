Снявшая «Брат 2» компания будет судиться из-за фразы «Сила в правде»

Кинокомпания требует с липецкого бизнесмена 100 тыс. рублей.кадр из фильма «Брат 2» --> Кинокомпания СТВ, снявшая фильм Алексея Балабанова «Брат 2», подала в суд на липецкого бизнесмена из-за фляжки для алкоголя с цитатой главного героя.