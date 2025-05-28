США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше

Члены комитета по иностранным делам палаты представителей США выступили с обращением к Еврокомиссии (ЕК) с требованием организовать брифинг из-за данных о потенциальных фальсификациях на выборах президента.
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