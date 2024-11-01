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AP: Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о мусорных сторонниках Трампа

AP: Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о мусорных сторонниках Трампа

Белый дом изменил стенограмму речи президента Соединенных Штатов Джо Байдена о сторонниках кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, который действующий глава государства назвал "мусором".

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