AP: Белый дом изменил стенограмму речи Байдена о мусорных сторонниках Трампа

Белый дом изменил стенограмму речи президента Соединенных Штатов Джо Байдена о сторонниках кандидата на выборах от Республиканской партии Дональда Трампа, который действующий глава государства назвал "мусором".
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