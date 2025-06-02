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Лукашенко отправился в Китай

Лукашенко отправился в Китай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Пекин, где у него запланирована встреча с председателем Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином.

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