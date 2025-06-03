В Подмосковье рабочий украл с объекта партию пожарных датчиков

Сотрудники полиции задержали 26-летнего мигранта из Средней Азии, работающего на стройке в Мытищах. Парень отработал смену, а ночью вскрыл помещение и украл партию пожарных датчиков на 4,5 миллиона рублей.
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