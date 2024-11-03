Экс-подполковник СБУ допустил причастность брянской ДРГ ВСУ к трагедии в «Крокусе»

Вторгшаяся в Брянскую область украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) могла быть связана с подготовкой «зеленого коридора» для террористов, атаковавших «Крокус сити холл» в Москве в марте 2024 года.
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